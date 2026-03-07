Fábrica de Dois Irmãos começa a produzir colchão que aquece até 34 graus

Colchão também ventila e se ajusta, por exemplo, à temperatura do ar-condicionado. Grupo Herval / Divulgação

Empresa de Dois Irmãos, o Grupo Herval lançou um colchão que aquece com energia elétrica até a temperatura de 34 graus. Além disso, ele ventila ajustando-se, por exemplo, à temperatura do ar-condicionado. A fábrica tem capacidade de produzir 20 por dia. A linha foi preparada para adaptar o produto para receber a tecnologia trazida da China, explicou o coordenador de Desenvolvimento de Produto do Grupo Herval, Ramon Lampert, em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

— Queremos substituir o lençol térmico que acaba tendo contato direto com a pessoa. Diferentemente dele, as resistências elétricas do colchão ficam dentro de canais sem contato com a espuma.

O Zart custará a partir de R$ 19 mil. Será vendido pela internet e rede Volis, operação do grupo com lojas no Rio Grande do Sul e intenção de abrir em São Paulo, Santa Catarina e Paraná.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)