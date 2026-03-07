Executivo de portos do RS defende Parque Nacional do Albardão: "Tem que desmistificar algumas coisas"

Gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS, Fernando Estima. Divulgação / Porto do Rio Grande / Porto do Rio Grande

Enquanto alguns setores econômicos ficaram receosos com a criação do Parque Nacional do Albardão, o gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS, Fernando Estima, procurou a coluna para dizer que é favorável e que criará oportunidades. O decreto assinado pelo presidente Lula foi publicado na noite de sexta-feira (5) no Diário Oficial da União.

— A gauchada está brigando por algo que talvez não precise. A área de pesca tem um pouco mais de conflito, mas é a que está degradando uma área sensível. Então, tem que manter aquele berçário para criar novas possibilidades de pesca — diz, referindo-se ao objetivo do parque, que é a preservação da fauna marinha, e após citar que há outras áreas com bastante vento para a energia eólica.

— Na eólica offshore (aerogeradores no mar), na Bacia de Pelotas e na questão portuária, tem que desmistificar algumas coisas. Por exemplo, navios podem navegar nas áreas, não pode pescar. Se tiver exploração de petróleo e tiver que passar a embarcação ali, não tem restrição.

Segundo Estima, se conseguiu reduzir a área terrestre em relação à primeira proposta. O objetivo foi não afetar a área de plantio de arroz no Sul. O parque pega uma faixa de areia e mar. Também se negociou colocar uma Área de Preservação Ambiental (APA) no entorno.

— Por quê? Porque impede a discussão de uma área de amortecimento maior. Será por ela que passarão os cabos de parques eólicos, caso sejam instalados na região — garante.

O gerente da Portos RS concorda que se perde área para alguns parques de energia eólica offshore, mas lembrou que o Ministério de Minas e Energia deixou em aberto para cada um definir seu local e muitos ainda se sobrepõem.

— Não cabem 32 parques offshore nem nos próximos 100 anos. Não tem nem demanda para tanto. Então coloca três ou quatro com 300 torres e investimentos de R$ 5 bilhões para cima. Há uma discussão meio inócua. Deixa a área de preservação, cabem eólicas, todos podem navegar, a Bacia de Pelotas está mais distante. Não há conflito, porque negociamos.

Portos RS / Divulgação

Perguntas e respostas dadas por Estima:

É permitido navegar na área criada? Sim. A navegação está permitida tanto na área do parque quanto na APA. Será criada uma zona de amortecimento no futuro, abrangendo mais áreas? Não. O parque já foi criado tendo a APA em seu entorno, que atua como zona de amortecimento. A APA, por sua vez, não possui zona de amortecimento. A Lagoa Mangueira foi incluída? Não. Dessa forma, não pega a área de produção de arroz. Há espaço para passagem de cabos caso existam parques eólicos em mar? Sim. Foram estabelecidos corredores específicos para garantir a passagem de cabos, como ocorre em alguns parques nacionais, pois não é considerado uso direto de recurso natural. As áreas de prospecção de óleo e gás da Bacia de Pelotas foram abrangidas pelas unidades? Não. Todos os polígonos de exploração de óleo e gás ficaram fora das unidades, garantindo o desenvolvimento dessa indústria.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: raio-x dos shoppings gaúchos, empréstimos aos pequenos negócios e voo encerrado

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)