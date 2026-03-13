Está de pé projeto para o maior hotel de Nova Petrópolis, garante empresa que ajusta a documentação





O projeto do hotel em Nova Petrópolis prevê 128 apartamentos, com investimento superior a R$ 100 milhões. Reprodução / Reprodução

Está pendente o envio de documentos do projeto de R$ 104 milhões que prevê a construção do maior hotel de Nova Petrópolis, na serra gaúcha. O material com o levantamento da cobertura vegetal do terreno deveria ser entregue à prefeitura até a última terça-feira (10). Porém, a incorporadora MDM Empreendimentos pediu ampliação do prazo em 30 dias.

A empresa já havia enviado um laudo, mas a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente pediu complementações. Segundo a secretária da pasta, Denise Maltoni, sem os documentos, não tem como analisar o pedido do alvará florestal da construção, exigido para mexer na vegetação nativa.

— É assim para todos os projetos — pontuou.

A MDM Empreendimentos não quis falar. Já o gerente de novos negócios da Laghetto e responsável pela futura operação do hotel, Luís Paulo Dyundi, conta que os ajustes solicitados estão sendo feitos. Ou seja, o projeto segue em pé.

— O documento inicial não tinham a supressão de parte da vegetação para ampliar o empreendimento — afirma.

Noticiado pela coluna em agosto do ano passado, o hotel prevê 128 apartamentos e deve gerar de 60 a 100 empregos. A intenção é construí-lo no lugar do antigo Hotel Berghaus, fechado no início da pandemia.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)