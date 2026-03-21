Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Guerra no Irã
Análise

Escassez de combustível gera dúvida sobre o que é preço abusivo: "Não é hora de subir lucro"

Enquanto alguns postos buscam diesel em outros Estados, outros destinam mais espaço ao etanol do que à gasolina por receio quanto ao fornecimento

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS