Endividamento cai, mas inadimplência sobe entre gaúchos; cartão e carnê lideram

Cartões de crédito são a maior causa de endividamento, seguidos pelos carnês de loja. Pcess609 / adobe.stock.com

Caiu a 84,7% em fevereiro o percentual de famílias endividadas, segundo a pesquisa da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS). Fica um pouco abaixo de janeiro (84,9%) e também é inferior ao mesmo mês de 2025 (88,6%). O levantamento considera tomadas de crédito, como cartão, financiamentos e outros empréstimos. Não inclui, por exemplo, contas de água e luz, que são despesas básicas.

O alerta, porém, está na inadimplência, que significa que o endividado não pagou antes do vencimento. Subiu de 26,3% a 27% a parcela de famílias com contas em atraso. A situação mais delicada segue entre famílias que ganham menos do que 10 salários mínimos, mas aumentou em ambas as faixas de renda.

A expectativa do presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, é que os indicadores melhorem com o reajuste do salário mínimo e a redução do Imposto de Renda para quem ganha menos.

Cartões de crédito seguem na liderança como origem das dívidas. Mas, em segundo lugar, estão os carnês! Eles mesmos, que muitos acham que nem existem mais. A coluna perguntou de que tipo de dívida tratam à economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo:

— Pouquíssimas lojas ainda têm carnê em papel. O que ocorre é que muitas pessoas identificam como carnê os cartões de loja. Aliás, aquela coletânea de cartões que as pessoas fazem aumenta seu acesso ao crédito, mas vamos lembrar que, quando meu pai era jovem, ele olhava para o bolso e via se tinha dinheiro ou não. Era um bom limitador do consumo. Quando trabalhamos com múltiplos cartões, temos que ter controle de fluxo de caixa, que, desequilibrado, quebra a empresa e quebra pessoas — explicou Patrícia em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Com o que os gaúchos têm dívidas:

Cartão de Crédito: 60,1%

Carnês: 51,3%

Financiamento de carro: 7,7%

Financiamento de casa: 6%

Crédito Pessoal: 4,8%

Crédito consignado: 3%

Outras Dívidas: 0,7%

Cheque Especial: 0,4%

Cheque Pré-datado: 0,2%

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)