Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Endividamento cai, mas inadimplência sobe entre gaúchos; cartão e carnê lideram

A expectativa é que a situação melhore com o aumento do salário mínimo e a redução do Imposto de Renda

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