Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Impacto
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Empresas de ônibus querem antecipar reajuste da passagem após alta do diesel

Além disso, estão reduzindo horários para economizar combustível

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