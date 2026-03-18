Empresas de ônibus querem antecipar reajuste da passagem após alta do diesel

A alta do diesel impacta o transporte de pessoas no Rio Grande do Sul, com empresas de ônibus reduzindo horários e solicitando reajustes antecipados nas tarifas. Segundo a Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado (Fetergs), o combustível representa 20% do custo da passagem. Confira no vídeo acima o relato no Chamada Geral, da Rádio Gaúcha.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Ranking de supermercados, crédito para complexo de biodiesel e fábrica de calçados fechada
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)