Empresas de ônibus querem antecipar reajuste da passagem após alta do diesel

A alta do diesel impacta o transporte de pessoas no Rio Grande do Sul, com empresas de ônibus reduzindo horários e solicitando reajustes antecipados nas tarifas. Segundo a Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado (Fetergs), o combustível representa 20% do custo da passagem. Confira no vídeo acima o relato no Chamada Geral, da Rádio Gaúcha.