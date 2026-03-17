Em meio a compra e receita bilionárias, gigante de softwares abre escritório no RS

Gigante de softwares com atuação global, a Totvs abriu um novo escritório em Porto Alegre, no bairro Boa Vista. São 500 funcionários no Rio Grande do Sul. A empresa tem atualmente mil clientes ativos no Estado, incluindo os setores básicos da economia: indústria, varejo e serviços.

A operação local obviamente quer deixar a companhia mais próxima deles, estimulando que avancem na digitalização do negócio. O espaço tem de comercial a atendimento, com estrutura para 70 profissionais.

— A Totvs existe desde 1983 e desde o primeiro ano opera no Rio Grande do Sul — ressaltou o CEO Dennis Herszkowicz em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Dennis Herszkowicz, CEO da Totvs. Totvs / Divulgação

A empresa foi criada em São Paulo e hoje tem 13 mil funcionários, teve receita de R$ 5,7 bilhões em 2025 e comprou a Linx por R$ 3 bilhões, empresa que também tem unidade na capital gaúcha.

Confira a entrevista na íntegra:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)