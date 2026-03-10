Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Endividamento
Análise

Em 67% dos supermercados do RS, funcionários já pediram demissão para não pagar o consignado

Um terço dos trabalhadores do setor tem empréstimo com desconto na folha de pagamento, mostra pesquisa da Agas

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