Economia do RS largou 2026 em queda com tombo da indústria puxado por celulose e combustíveis

Indústria gaúcha teve pior resultado do país, puxado para baixo por derivados do petróleo e de celulose e papel. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Após já ter crescido abaixo da média nacional em 2025, a economia gaúcha largou 2026 com queda, ainda que pequena. Calculado pelo Banco Central, o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS) recuou 0,1% em janeiro sobre dezembro, com ajuste sazonal. O desempenho foi bem pior do que o do país, que avançou 0,8%. O indicador é considerado uma prévia do PIB, divulgado apenas trimestralmente pelo IBGE.

Indústria

A produção da indústria gaúcha teve um tombo no mês, encolhendo 4,5%. Foi o pior resultado do país, puxado para baixo por derivados do petróleo e de celulose e papel.

Varejo

A venda do comércio também caiu, -0,4%. O Estado ficou entre os seis com resultado negativo na pesquisa do IBGE. No varejo ampliado, que inclui veículos, material de construção e atacado de alimentos, houve crescimento de 1,7%.

Serviços

Já o volume de serviços avançou 1,1% após três quedas. O turismo, porém, caiu 1,5%, terceiro resultado negativo consecutivo.

Longo prazo

Em 12 meses, a economia gaúcha acumula alta de 1,2%, metade da média nacional. Economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank vê dificuldades para o Estado alcançar um crescimento sustentado.

— A irrigação deficitária em diversas lavouras, os investimentos públicos insuficientes, o envelhecimento da população e a posição geográfica distante dos centros consumidores são algumas das causas. Em 12 meses, Bahia cresceu 2,9%; Amazonas, 1,5%; e Santa Catarina, 2,7%.

O que vem por aí

O corte na previsão da safra afetará bastante o agronegócio do Rio Grande do Sul, que ainda lidou com a escassez e a alta de preço do diesel. O aumento dos combustíveis e outros impactos da guerra no Irã terão também reflexos ainda difíceis de dimensionar. É ano eleitoral, com mais políticas públicas. Elas geram mais gastos no cofre do governo, mas estimulam alguns setores, como o mercado imobiliário com o Minha Casa, Minha Vida. Apesar da redução do Imposto de Renda, o endividamento das famílias — de consignado CLT a juro alto e bets — estrangula o consumo e baixa a popularidade do presidente Lula.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)