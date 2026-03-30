Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Retração
Análise

Economia do RS largou 2026 em queda com tombo da indústria puxado por celulose e combustíveis

A prévia do PIB é calculada pelo Banco Central

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