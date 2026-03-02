Economia do RS, energia cara, dívida com União, comércio com EUA, voos e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- O crescimento da economia gaúcha abaixo da média do país. Entrevista com Oscar Frank, economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA)
- O que fará a conta de luz ter novo ano de altas fortes. Entrevista com Marcos Madureira, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee)
- A negociação do RS com a União por uma suspensão maior da dívida. Entrevista com Pedro Capeluppi, Secretário da Reconstrução Gaúcha
- Os próximos passos da relação comercial com os EUA. Entrevista com Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex)
- Negociações para ampliar voos e rotas no aeroporto de Porto Alegre. Entrevista com Pedro Navega, gerente de Aviação Comercial da Fraport Brasil.
- Complexo empresarial será construído onde seria erguida fábrica de cerveja. Entrevista com Luiz Carlos Cardoso Pereira, diretor comercial da urbanizadora Dado Complexo Empresarial.
Produção: Isadora Terra
Edição de áudio: Fabrício Corrêa e Christian Rafael
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Be8, Corsan e Marcopolo
Ouça no Spotify:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna