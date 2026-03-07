"É grave, vamos perder o grão", diz presidente da Farsul sobre falta de diesel em plena colheita

Presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho. Fernando Dias / Divulgação Seapdr

Preocupadíssimo com a falta de diesel, o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho, está mobilizando autoridades por uma solução para o problema. Procurou a coluna para contar que somente neste sábado (6) recebeu mais de 100 mensagens de produtores rurais que estão sem o combustível na lavoura em plena colheita de soja e de arroz. Acionou o governador Eduardo Leite para que buscasse apoio no governo federal.

— É época em que as máquinas estão dia e noite, sete dias por semana no campo. A colheita não espera. Se não tirarmos o grão, vamos perdê-lo. É grave, muito grave isso — diz ele.

A coluna vem alertando para as cotas limitadas pela Petrobras desde a metade da semana a partir do momento em que as distribuidoras deixaram de importar diesel porque o preço disparou no mercado internacional com o conflito no Irã. Segundo o presidente da Farsul, são quatro dias já com problemas no fornecimento e agora as maiores distribuidoras dizem não saber quando a entrega será retomada aos TRRs (Transportador Revendedor Retalhista), empresas autorizadas a comprar combustíveis a granel de refinarias e distribuidoras para revender diretamente ao consumidor final, com entrega própria. Abastecem empresas, transportadoras, indústrias e fazendas, especialmente locais de difícil acesso.

— E isso que nem estou falando em preço, porque já subiu e vai subir mais. Não tem diesel não importa o preço que se pague. Quem não tem estoque vai parar — acrescenta Domingos Velho.

Lembrando que a situação se soma à estiagem e ao endividamento rural, deixando a situação mais complicada às vésperas da Expodireto, maior feira do setor.

Veja o que a coluna publicou ainda hoje mais cedo sobre o assunto: Em plena colheita, preço sobe e falta diesel na lavoura: "Fornecimento estressado"

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)