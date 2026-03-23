Dívida de ICMS no RS supera R$ 42 bi; calçados e vestuário lideram

Do montante da dívida, 80% já estão em cobrança judicial, segundo a Receita Estadual. Larissa Har / SOP / Divulgação

A dívida ativa de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Rio Grande do Sul está em R$ 42,6 bilhões. Do montante, 80% já estão em cobrança judicial, segundo a Receita Estadual. A maior quantia, R$ 4 bilhões, está no setor de calçados e vestuário. Na sequência, no metalmecânico, com R$ 3,6 bilhões.

A ideia é regularizar parte disso com o Acordo Gaúcho e aumentar a receita em 2026, o que contribui para o cálculo da distribuição futura do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), da reforma tributária. A adesão já abriu e vai até 15 de abril.

A negociação vale para empresas inscritas em dívida ativa até 30 de junho de 2025, com condições melhores para aquelas atingidas pela enchente. O desconto pode chegar a 75% em multas e juros, conforme o pagamento. Ou seja, não atinge o valor principal da dívida, como sempre ocorre nestas negociações de tributos. Será possível usar precatórios na quitação.

Os detalhes do Acordo Gaúcho: Dívidas "irrecuperáveis" de ICMS poderão ser negociadas com desconto de até 75% no juro

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)