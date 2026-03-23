Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

80% na Justiça
Notícia

Dívida de ICMS no RS supera R$ 42 bi; calçados e vestuário lideram

A ideia é regularizar parte deste montante com novo edital para acordos

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS