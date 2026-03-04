Distribuidoras já aplicam altas de até R$ 0,20 no diesel como reflexo do conflito no Irã

A justificativa é o aumento do preço para importação de diesel após ataque ao Irã. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Altas de R$ 0,03 a R$ 0,20 por litro já estão sendo informadas pelas distribuidoras para o preço do diesel. Comunicados foram enviados a postos de combustível e transportadoras de carga pelas empresas Buffon, Rede SIM e Petronas. A justificativa é o aumento do preço para importação após a disparada nos valores no mercado internacional com o ataque ao Irã e o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde passam navios de petróleo e com o próprio diesel.

Não se trata de um aumento nas refinarias brasileiras. A Petrobras domina boa parte deste mercado e ainda não sinalizou reajuste, embora seu diesel esteja hoje com preço 42% abaixo do mercado internacional e a gasolina 18% menos. Mesmo que evite repasse durante oscilações, não conseguirá segurar por muito tempo.

— Os fretes já estavam defasados em 10% antes. Esses custos irão pressionar a inflação e outros muitos produtos são derivados de petróleo. Um desafio para um país que precisa reduzir a taxa de juro Selic — alerta o presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul), Francisco Cardoso.

O diretor Diego Tomasi avalia que o aumento pelas distribuidoras está ocorrendo rápido demais:

— O navio com petróleo que ia para a Ásia nem saiu do estreito e o aumento já chegou no Rio Grande do Sul. Logística do aumento é rápida, vem de avião. Redução vem a cavalo — ironiza.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: as taxas abusivas no consignado CLT

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.