Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Inflação à vista
Análise

Distribuidoras já aplicam altas de até R$ 0,20 no diesel como reflexo do conflito no Irã

Comunicados estão sendo enviados a postos de combustíveis e transportadoras

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