Diesel, reajuste remédios, dólar, Ibovespa e mais economia 31.03

Agenda
Expectativa sobre as medidas do governo federal para reduzir o custo do diesel importado. É aguardada posição dos Estados para a proposta de subvenção extra, além da já anunciada pelo presidente Lula quando também zerou Pis/Cofins.
Petróleo ainda em alta, mas desacelerou a subida. O barril está a US$ 108.
Publicada a medida provisória que permite o reajuste dos medicamentos. Deve ser autorizada alta de até 3,81%. Entra em vigor hoje.
Dados de emprego com carteira assinada do Caged em fevereiro, divulgados pelo Ministério do Trabalho.
IBGE divulga o Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação. Dados de fevereiro.
Pílulas
Dólar subiu 0,12%, para R$ 5,24. Ibovespa subiu 0,53%, aos 182.514 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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