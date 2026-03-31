Diesel, reajuste remédios, dólar, Ibovespa e mais economia 31.03

Agenda

Expectativa sobre as medidas do governo federal para reduzir o custo do diesel importado. É aguardada posição dos Estados para a proposta de subvenção extra, além da já anunciada pelo presidente Lula quando também zerou Pis/Cofins.

Petróleo ainda em alta, mas desacelerou a subida. O barril está a US$ 108.

Publicada a medida provisória que permite o reajuste dos medicamentos. Deve ser autorizada alta de até 3,81%. Entra em vigor hoje.

Dados de emprego com carteira assinada do Caged em fevereiro, divulgados pelo Ministério do Trabalho.

IBGE divulga o Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação. Dados de fevereiro.

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Pílulas

Dólar subiu 0,12%, para R$ 5,24. Ibovespa subiu 0,53%, aos 182.514 pontos.

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