Dia de montanha-russa para o preço do petróleo

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Largada tensa
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Fala de Trump aliviou o dia, mas não afasta a volatilidade nos próximos dias

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