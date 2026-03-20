Descontos INSS, IR 2026, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 20.03

Agenda

Petróleo ainda em alta, mas com o barril a US$ 110.

Termina nesta sexta-feira (20) o prazo para que aposentados e pensionistas contestem os descontos não autorizados de seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O procedimento é obrigatório para garantir a devolução do dinheiro.

Lançamento da pedra fundamental do Complexo Sirena Gramado: "Villa" de 20 casas é 1ª fase de complexo turístico de R$ 1,2 bi em Gramado

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Pílulas

Dólar caiu 0,58%, para R$ 5,21. Ibovespa subiu 0,35%, aos 180.271 pontos.

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