Descontos INSS, IR 2026, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 20.03

Agenda
Petróleo ainda em alta, mas com o barril a US$ 110.
Termina nesta sexta-feira (20) o prazo para que aposentados e pensionistas contestem os descontos não autorizados de seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O procedimento é obrigatório para garantir a devolução do dinheiro.
A Receita Federal liberou o download do programa para declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2026 em computadores. O envio das informações, porém, só começa na próxima segunda (23) e vai até 29 de maio. Saiba mais: Quase 3,2 milhões de gaúchos têm que declarar Imposto de Renda em 2026; veja prazos e regras
Lançamento da pedra fundamental do Complexo Sirena Gramado: "Villa" de 20 casas é 1ª fase de complexo turístico de R$ 1,2 bi em Gramado
Pílulas
Dólar caiu 0,58%, para R$ 5,21. Ibovespa subiu 0,35%, aos 180.271 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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