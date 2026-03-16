Desajuste nos combustíveis, baterias para guardar energia, calçadista, shopping e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Para importadores de combustíveis, mercado seguirá desajustado pela guerra no Irã. Entrevista com o presidente-executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sérgio de Souza Araujo
- Fornecimento de diesel para a colheita sem perspectiva de normalizar. Entrevista com o diretor do sindicato dos TRRs no Rio Grande do Sul (SindTRR), Carlos Schneider.
- O que provoca a limitação de venda nas distribuidoras. Entrevista com diretor-executivo da Associação Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis (ANDC), Francisco Neves.
- E falando em energia, os planos do governo para armazená-la e como fazê-lo em casa. Entrevista com presidente da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia (Absae), Markus Vlasits.
- Calçadista de 56 anos fecha fábrica no RS: “O dia mais difícil da minha vida”. Com Isadora Terra.
- Shopping de SC constrói unidade no litoral gaúcho. Com Isadora Terra.
- Fábrica de “panelas mexedoras” se transfere para outra cidade da Serra. Com Diogo Duarte.
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Fabrício Corrêa e Christian Rafael
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Be8 e Corsan
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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