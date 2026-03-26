Dell terá novo investimento na unidade gaúcha: "Tudo o que fazemos no Brasil sai do RS"

Sem dar detalhes, o presidente da Dell no Brasil, Diego Puerta, diz que terá novidades da empresa para o Rio Grande do Sul. No Gaúcha Atualidade transmitido do South Summit, contou que será na área de desenvolvimento.
— Não é um volume financeiro estrondoso para capa de jornal, mas é algo importante a nível mundial, com nossos talentos.
Puerta é gaúcho do Alegrete. Esteve no grupo que negociou a vinda da empresa de tecnologia para cá e acabou sendo convidado para trabalhar nela, chegando ao cargo de CEO. A Dell tem 3 mil funcionários no Estado.
— Tudo o que a gente faz no Brasil sai do Rio Grande do Sul. A Dell investiu para fazer um servidor específico de IA (inteligência artificial) e temos usado o time gaúcho.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Liquidação da Piá, grupo endividado com R$ 130 milhões e gaúchas que irão a Hannover
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)