Dell terá novo investimento na unidade gaúcha: "Tudo o que fazemos no Brasil sai do RS"

Diego Puerta, presidente da Dell no Brasil, em entrevista ao Gaúcha Atualidade. Nani ArtClub / Especial

Sem dar detalhes, o presidente da Dell no Brasil, Diego Puerta, diz que terá novidades da empresa para o Rio Grande do Sul. No Gaúcha Atualidade transmitido do South Summit, contou que será na área de desenvolvimento.

— Não é um volume financeiro estrondoso para capa de jornal, mas é algo importante a nível mundial, com nossos talentos.

Puerta é gaúcho do Alegrete. Esteve no grupo que negociou a vinda da empresa de tecnologia para cá e acabou sendo convidado para trabalhar nela, chegando ao cargo de CEO. A Dell tem 3 mil funcionários no Estado.

— Tudo o que a gente faz no Brasil sai do Rio Grande do Sul. A Dell investiu para fazer um servidor específico de IA (inteligência artificial) e temos usado o time gaúcho.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)