De atraso em obra a frustração com empregos, prefeitos reclamam do entrave à licença da fábrica da CMPC

Imagem do projeto Natureza da CMPC em Barra do Ribeiro. CMPC / Divulgação

Diretamente beneficiadas financeiramente pelo investimento da nova fábrica da CMPC, as cidades de Barra do Ribeiro, Guaíba e Rio Grande aguardam ansiosas a decisão da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) se vai ou não parar o licenciamento do projeto Natureza, de R$ 27 bilhões. O Ministério Público Federal (MPF) recomendou a interrupção para se fazer uma consulta específica a comunidades indígenas. O prazo da resposta termina na quinta-feira (19). A Fepam informa ainda não ter uma definição, repetindo uma breve nota enviada anteriormente dizendo que recebeu o ofício do MPF e analisaria.

O prefeito de Barra do Ribeiro, João Francisco Silva Feijó, fala principalmente na geração de empregos. A construção abriria 12 mil vagas e a operação, 1,5 mil. Acrescenta que a preocupação ambiental já foi discutida com a empresa e a comunidade.

— Chegou a nossa vez de crescer. Por que pessoas de fora da nossa cidade vieram aqui na audiência pública dizer que a CMPC não deveria se instalar aqui? Por que vai poluir o meio ambiente? Por que vai largar substâncias na água do rio? Vamos ser bem sinceros, os nossos rios já estão poluídos pelo homem — opinou.

Lembrando que o diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda, já rebateu apontamentos de poluição ambiental e garantiu que a água devolvida aos rios é tratada e com qualidade superior a que foi retirada.

O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, do município onde fica a atual fábrica na CMPC no Rio Grane do Sul, criticou a atuação do MPF. Disse que as novas exigências foram fora dos protocolos definidos pelos órgãos responsáveis. Para Maranata, a principal preocupação é a insegurança jurídica, que afasta investidores do Estado. Afirma que o tema pautou reunião na Casa Civil da Presidência da República na semana passada em Brasília.

— Políticos e empresários tinham que se mobilizar pela implantação. Depois da calamidade que enfrentamos, é um investimento que ajuda no desenvolvimento da região — afirmou.

Em Rio Grande, a prefeita Darlene Pereira afirma que os atrasos do licenciamento ambiental afetam projetos previstos para o município, já que parte da estrutura logística envolve o porto. O investimento da empresa para a região é de R$ 1,5 bilhão.

— As obras estavam previstas para iniciar agora, como preparação e construção de estruturas no cais. Isso atrasou o começo de todo o processo — disse, em referência à recomendação do MPF.

O Ministério Público Federal (MPF) não dá entrevistas sobre o assunto.

* Colaborou Diogo Duarte.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)