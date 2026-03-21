Da pet do chope ao pacote de massa: embalagens que parecem recicláveis, mas não são

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.
Da série "Embalagens que parecem recicláveis, mas não são", a Arco Reciclagem e Compostagem lista algumas surpreendentes. O que fazer? Prefira marcas que usem outras opções e reutilize sempre que possível antes de descartar.
- Pet marrom: fábricas usam para preservar a qualidade do chope, mas pets coloridas são raramente recicláveis e acabam indo para o aterro sanitário.
- Pet branca: muito usadas para leite e iogurte, mas confundem e ainda atrapalham a reciclagem de outras.
- Embalagens de bolacha: chamadas de "bopp laminado", são compostas por camadas de plástico e alumínio muito caras de se separar.
- Embalagens de café a vácuo: as que têm uma camada grossa de alumínio para preservar o café, além de uma de plástico. Misturar materiais assim inviabiliza a reciclagem.
- Pacote de macarrão: o mesmo problema, mas com camadas de diferentes tipos de plásticos que não se enxerga a olho nu.
Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: consignado CLT leva a pedidos de demissão
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)