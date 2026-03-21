Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Meio ambiente
Análise

Da pet do chope ao pacote de massa: embalagens que parecem recicláveis, mas não são

Em alguns casos, as camadas de alumínio e plástico são difíceis de separar e inviabilizam o reaproveitamento

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS