Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Sul do Estado
Análise

Criação de parque de preservação ambiental no RS pegou muitos de surpresa

Ainda eram discutidos impactos econômicos na pesca, na energia eólica e inclusive em exploração de petróleo

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