Construtora de Caxias do Sul estreia em Porto Alegre com prédio na frente do Parcão

De Caxias do Sul e com 30 anos de mercado, a Eccel Incorporadora estreia em Porto Alegre com um prédio na frente do Parcão, na Rua Comendador Caminha, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O Mo.Ve foi entregue nessa terça-feira (17) com 90% das unidades vendidas. O investimento, porém, não é informado.

No local, havia duas casas, que foram demolidas. São cinco andares com 58 apartamentos e uma loja no térreo. As unidades custam de R$ 830 mil a R$ 1,6 milhão. O projeto é da Ideia 1 Arquitetura. A ideia é vender R$ 50 milhões.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)