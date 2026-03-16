Consignado CLT leva a pedidos de demissão

Criado pelo governo federal para reduzir a taxa de juros cobrada nos empréstimos, o consignado CLT não está dando certo. Agora, trabalhadores estão se demitindo para parar de pagar as prestações. Saiba a gravidade do problema no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)