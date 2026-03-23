Consignado CLT: crédito fácil e juros abusivos levam a pedidos de demissão

Trabalhadores que tomaram o consignado CLT e seus empregadores relatam juros elevados — que podem passar de 30% ao mês — e uma bola de neve de dívidas. Há casos de salários praticamente zerados e até pedidos de demissão para escapar dos descontos em folha. Acima, no Gaúcha Atualidade, entenda o que está acontecendo, os riscos do crédito e o que pode mudar com a pressão por regras mais rígidas.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)