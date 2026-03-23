Consignado CLT: crédito fácil e juros abusivos levam a pedidos de demissão

Trabalhadores que tomaram o consignado CLT e seus empregadores relatam juros elevados — que podem passar de 30% ao mês — e uma bola de neve de dívidas. Há casos de salários praticamente zerados e até pedidos de demissão para escapar dos descontos em folha. Acima, no Gaúcha Atualidade, entenda o que está acontecendo, os riscos do crédito e o que pode mudar com a pressão por regras mais rígidas.