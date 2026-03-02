Conflito no Irã, petróleo, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 02.03

Agenda
Em uma disparada já esperada após o ataque no Irã, o petróleo sobe cerca de 6% nesta largada da semana (já teve alta mais intensa na madrugada, de 14%), atingindo US$ 79 o barril. Saiba mais: Petróleo dispara após ataque ao Irã e pressionará preço dos combustíveis
Bolsas despencam e moedas emergentes recuam. Movimento deve se repetir no Brasil, quando abrir o mercado, às 9h.
Ouro sobe com a busca de um porto seguro por investidores.
Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para indicadores da economia.
Evento Amcham Go To Market 2026.
Pílulas
Dólar caiu 0,10%, para R$ 5,13. Ibovespa caiu 1,16%, aos 188.787 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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