Conflito no Irã, petróleo, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 02.03

Agenda

Em uma disparada já esperada após o ataque no Irã, o petróleo sobe cerca de 6% nesta largada da semana (já teve alta mais intensa na madrugada, de 14%), atingindo US$ 79 o barril. Saiba mais: Petróleo dispara após ataque ao Irã e pressionará preço dos combustíveis

Bolsas despencam e moedas emergentes recuam. Movimento deve se repetir no Brasil, quando abrir o mercado, às 9h.

Ouro sobe com a busca de um porto seguro por investidores.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para indicadores da economia.

Evento Amcham Go To Market 2026.

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Pílulas

Dólar caiu 0,10%, para R$ 5,13. Ibovespa caiu 1,16%, aos 188.787 pontos.

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