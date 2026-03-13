Comprador sentirá apenas R$ 0,06 da alta do diesel, diz Petrobras

O aumento de R$ 0,38 no preço do diesel nas refinarias será sentido em apenas R$ 0,06 pelo comprador (na sua maioria, distribuidoras), calcula a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. A compensação ocorreu porque o governo federal zerou PIS e Cofins ontem e ainda anunciou uma subvenção, à qual a estatal aderiu.
— Sem as medidas, a Petrobras aumentaria o diesel em R$ 0,70 e o mercado sentiria estes R$ 0,70.
As medidas do presidente Lula, claramente, visavam dar espaço para a Petrobras aumentar preços sem gerar uma onda inflacionária maior. A diferença em relação ao Exterior estava muito alta desde o ataque ao Irã, o que desajusta o mercado e é preciso estabelecer cotas de venda.
Ainda que os importadores estejam evitando comprar mais caro do Exterior, uma parcela precisa ser trazida de fora. Segundo o setor, o Brasil produz apenas 60% do que compra.
A presidente da Petrobras diz que a política de preços não mudou e seguirá desta forma, que é evitar repasses enquanto o mercado está volátil como agora, com a disparada do petróleo. Citou o vaivém dos últimos dias, que foi do fechamento do Estreito de Ormuz às declarações diversas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)