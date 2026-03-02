Companhia aérea terá novos voos de Porto Alegre a Salvador no inverno

A Gol terá, temporariamente, mais voos diretos entre Porto Alegre e Salvador, na Bahia. As duas novas frequências vão operar entre 19 de junho e 2 de agosto, férias de inverno. As saídas do aeroporto Salgado Filho serão domingos (0h15min) e quartas (2h45min), com retorno segundas e quintas (4h50min). A viagem dura menos de quatro horas.

A venda das passagens começará na semana que vem. Os preços não são informados. O voo regular, que opera aos sábados, custa de R$ 1,46 mil a R$ 2,66 mil para ida e volta, conforme pesquisa da coluna.

Serão usados aviões Boeing 737, para 186 passageiros. Poderão fazer conexões para Fortaleza (CE), São Luís (MA), Porto Seguro (BA), Recife (PE), Natal (RN), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Vitória (ES), Maceió (AL) e Petrolina (PE).

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