Companhia aérea e ONG construirão 42 pequenas casas para vítimas da enchente

Com R$ 2 milhões, a companhia aérea Azul e a ONG Teto Brasil construirão 42 pequenas casas na Vila Nazaré, em Porto Alegre. Serão destinadas ainda para famílias atingidas pela enchente.
A ideia é beneficiar, no total, 720 pessoas. O dinheiro vem de um fundo social da companhia criado em 2024 após a tragédia no Rio Grande do Sul.
A construção será ao longo de 2026. A Azul diz que são moradias "resilientes" a eventos climáticos, mas não chega a detalhar as características que as deixam mais fortes nem o tamanho das edificações.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Ranking de supermercados, crédito para complexo de biodiesel e fábrica de calçados fechada
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)