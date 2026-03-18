Companhia aérea e ONG construirão 42 pequenas casas para vítimas da enchente

Com R$ 2 milhões, a companhia aérea Azul e a ONG Teto Brasil construirão 42 pequenas casas na Vila Nazaré, em Porto Alegre. Serão destinadas ainda para famílias atingidas pela enchente.

A ideia é beneficiar, no total, 720 pessoas. O dinheiro vem de um fundo social da companhia criado em 2024 após a tragédia no Rio Grande do Sul.

A construção será ao longo de 2026. A Azul diz que são moradias "resilientes" a eventos climáticos, mas não chega a detalhar as características que as deixam mais fortes nem o tamanho das edificações.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Ranking de supermercados, crédito para complexo de biodiesel e fábrica de calçados fechada

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)