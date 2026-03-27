Como será a antecipação do 13° do INSS para aposentados

Assim como vem ocorrendo desde a pandemia, o 13° salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será antecipado em 2026. Saiba no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH, quando começam os pagamentos e quantos gaúchos devem recebê-los.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)