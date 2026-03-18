Começa venda de scooter elétrica criada por gaúchos e feita na China: "Não foi fácil"

Scooters chegaram ao Brasil pelo porto de Rio Grande. Smart Mobilidade Urbana / Divulgação

Com preço na faixa dos R$ 10,5 mil, começaram a ser vendidas as scooters elétricas trazidas da China pela Smart Mobilidade. Conforme a coluna contou no ano passado, a empresa desenvolveu um veículo de marca própria após clientes pedirem mais opções de cores e "motinhos" com rodas maiores.

A primeira remessa, com 88 scooters, chegou ao Brasil em fevereiro, pelo porto de Rio Grande. Sobre a importação, a sócia Vanessa Abel diz que, mesmo com a contratação de uma empresa intermediadora, o processo "não foi nada fácil".

— Foi quase uma segunda graduação — brincou, assinalando que a maior dificuldade foi comprovar aos fiscais do porto a composição química das baterias de lítio das motos que, são "autopropelidas" (veículo de duas rodas com velocidade máxima de 32 km/h, que não precisa de emplacamento e pode ser dirigido sem carteira de motorista).

Vanessa e o sócio (e marido) Diogo Souza viajarão em abril para Guangzhou, na China, para a feira de Cantão. Lá, a expectativa é conhecer outros fabricantes e buscar novas referências de modelos.

No bairro São João, em Porto Alegre, a loja vende patinetes, bicicletas, motos e scooters de outras marcas. A empresa inaugurou em setembro passado filial em Capão da Canoa, para se aproximar dos clientes do Litoral.

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)