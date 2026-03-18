Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Marca própria
Notícia

Começa venda de scooter elétrica criada por gaúchos e feita na China: "Não foi fácil"

A primeira carga tem 88 veículos, que não exigem carteira de motorista

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

Diogo Duarte*

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS