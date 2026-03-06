Combustíveis, Petrobras, dólar, Ibovespa e pílulas da economia 06.03

Agenda

Petrobras detalha o resultado financeiro de 2025 em entrevista da direção, mas os reflexos da guerra no Oriente Médio dominarão o evento.

O petróleo começa o dia em alta, com o barril superando US$ 87.

Associação das montadoras de veículos, Anfavea divulga o balanço de fevereiro.

Embrapa realiza o seminário on-line “Acordo Mercosul/UE: insights para a programação técnica da Embrapa”, com transmissão ao vivo pelo canal da Empresa no YouTube.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar subiu 1,32%, para R$ 5,28. Ibovespa caiu 2,64%, aos 180.464 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.