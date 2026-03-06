Combustíveis, Petrobras, dólar, Ibovespa e pílulas da economia 06.03

Agenda
Petrobras detalha o resultado financeiro de 2025 em entrevista da direção, mas os reflexos da guerra no Oriente Médio dominarão o evento.
O petróleo começa o dia em alta, com o barril superando US$ 87.
Associação das montadoras de veículos, Anfavea divulga o balanço de fevereiro.
Embrapa realiza o seminário on-line “Acordo Mercosul/UE: insights para a programação técnica da Embrapa”, com transmissão ao vivo pelo canal da Empresa no YouTube.
Pílulas
Dólar subiu 1,32%, para R$ 5,28. Ibovespa caiu 2,64%, aos 180.464 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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