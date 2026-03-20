Com resort francês e escola de hotelaria, complexo turístico de Gramado abrirá mil empregos

De largada, o Complexo Sirena Gramado vai gerar mil empregos. Serão 400 vagas na obra e 600 postos de trabalho no resort Club Med, que integra o projeto que teve a pedra fundamental lançada nesta sexta-feira (20). A primeira fase ficará pronta ainda em 2027, detalhou o empresário Dody Sirena em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Dody Sirena, empresário sócio-fundador do grupo DC Set. Sirena Gramado / Divulgação

Um diferencial: 90% da mão de obra será da região, principalmente para atender hóspedes. Para garantir o preenchimento das vagas, o complexo terá uma "Escola de Hotelaria" para formar profissionais para o complexo e para outros empreendimentos turísticos da região.

A marca francesa Club Med e a pista de esqui artificial estão entre as apostas para atrair turistas estrangeiros, especialmente do Chile e da Argentina.

— São 205 hectares, cinco vezes o tamanho da Redenção — enfatizou o sócio-fundador do grupo DC Set. — Na sequência, teremos um centro de convenções, que é uma demanda da serra gaúcha, e uma sala para eventos sociais, especialmente para casamentos. Gramado é o segundo destino de casamentos do Brasil.

Outros destinos que Dody, referência em entretenimento e turismo, aponta como potencial gaúcho: os cânions de Cambará do Sul e a região das Missões.

Ouça a entrevista na íntegra:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)