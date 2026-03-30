Com R$ 100 milhões, Fruki moderniza fábrica de 55 anos e produção vai a 1 bilhão de litros por ano

Equipamentos da nova linha de envase de bebidas da Fruki são importados da Alemanha e reduzirão em 30% o consumo de energia. Fruki / Divulgação

Chegou a R$ 100 milhões o investimento feito pela Fruki na sua sede, em Lajeado, para instalar uma nova linha de envase de bebidas. O prédio é de 1971. Os equipamentos são da marca KHS, importados da Alemanha e que reduzirão em 30% o consumo de energia. Segundo a CEO Aline Eggers, a capacidade produtiva total subirá 24%, dos 820 milhões para 1,020 bilhão de litros ao ano.

A empresa produz do tradicional guaraná à água mineral Água da Pedra, passando por energéticos, sucos e cervejas. Em 2025, alcançou a meta de bater R$ 1 bilhão em vendas.

Sua fábrica mais nova, em Paverama, já passou por ampliações e tem espaço para novas expansões. Quem passa pela BR-386 percebe pelo tamanho do terreno da centenária Fruki.

Relembre uma interessante entrevista recente da executiva à coluna: "Buscam aqui coragem para continuar e ousar", diz presidente da Fruki sobre grupo de 54 empresários que coordena

Aline Eggers: a capacidade produtiva total subirá a 24%, dos 820 milhões para 1,020 bilhão de litros ao ano. Bruno Todeschini / Agencia RBS

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)