Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Com R$ 100 milhões, Fruki moderniza fábrica de 55 anos e produção vai a 1 bilhão de litros por ano

Em 2025, a centenária fabricante de bebidas bateu o recorde de R$ 1 bilhão em vendas

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS