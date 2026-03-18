Com conta digital, banco gaúcho quer chegar a 160 mil clientes microempreendedores

Entre as vantagens oferecidas, estão conta, transferências TED, Banricompras Empresas e Pix gratuitos. Mauricio Lima / Banrisul / Divulgação

De olho no mercado de microempreendedores individuais (MEI), o Banrisul criou a Conta Digital MEI, permitindo que o processo todo de abertura a gerenciamento seja pela internet, sem ir a agências. Além disso, o banco “empacotou” os outros serviços para este público para atraí-lo. O presidente, Fernando Lemos, contou à coluna que seu plano é elevar dos atuais 80 mil para 150 mil o número de MEIs.

— Cada vez mais pessoas estão se tornando MEI, indo para esta forma de trabalhar. É o caminho para começar a empreender. O volume de microempreendedores aumentou muito. O foco do banco neste ano é PJ (pessoa jurídica) porque queremos levantar nosso crédito — contextualizou.

Entre as vantagens oferecidas, estão conta, transferências TED, Banricompras Empresas e Pix gratuitos.

— Na Vero, o celular pode funcionar como uma maquininha de pagamento sem custo — acrescentou.

Lemos não teme a inadimplência dos MEIs. Diz não ser fora da curva de mercado.

Fernando Lemos, presidente do Banrisul. Lauro Alves / Agencia RBS

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)