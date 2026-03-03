Com clientes que vão de igrejas à festa de Iemanjá na Bahia, fábrica de caixas acústicas é instalada no RS

Nova estrutura de 3,3 mil metros quadrados fica às margens da RSC-287, no bairro Rincão da Serra, em Vera Cruz. DB Tecnologia Acústica / Divulgação

Fundada em 2001 por quatro amigos apaixonados por sonorização, a DB Tecnologia Acústica construiu uma fábrica de R$ 12 milhões em Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo. Será também a nova sede da empresa, que fabrica aparelhos de som. Parte do valor foi para instalar uma "câmara anecoica" — estrutura de isolamento acústico para testar a precisão dos equipamentos.

— É uma sala sem eco, quase em silêncio absoluto — explica o sócio-fundador e diretor administrativo Gerson Werner. Imagens do local não são compartilhadas por "segredo industrial".

A fábrica tem 3,3 mil metros quadrados, na RS-287. Serão criados 20 empregos, que se somam aos 55 diretos e indiretos atuais. A meta para 2026 é ampliar em 30% o faturamento, que foi de R$ 14 milhões em 2025.

A empresa começou operando na marcenaria de um dos sócios. As primeiras caixas acústicas eram produzidas para músicos da região. A entrada no mercado nacional ocorreu em 2009 após participar de uma feira do setor. O principal segmento atendido hoje é o de igrejas, mas também já venderam caixas de som para a Festa de Iemanjá em Rio Vermelho, em Salvador (BA), o Theatro São Pedro, parques turísticos da Serra e centros de eventos empresariais.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)