Com apoio de 46 sindicatos, Fiergs adere a abaixo-assinado para liberar fábrica da CMPC

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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