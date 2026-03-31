Com apoio de 46 sindicatos, Fiergs adere a abaixo-assinado para liberar fábrica da CMPC

Imagem do projeto Natureza da CMPC em Barra do Ribeiro. CMPC / Divulgação

Após ter manifestado "surpresa e preocupação" com a suspensão do licenciamento ambiental da fábrica da CMPC, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) aderiu ao abaixo-assinado "O RS merece crescer". O comunicado, antecipado à coluna, foi assinado por 46 sindicatos (veja abaixo).

O diretor-geral da CMPC, Antônio Lacerda, também integra a direção da Fiergs. A aproximação ocorreu, inclusive, pelo interesse do presidente da federação, Claudio Bier, de que empresas gaúchas fossem fornecedoras do projeto Natureza, que somará R$ 27 bilhões, incluindo fábrica nova em Barra do Ribeiro e terminal no porto de Rio Grande.

"A Federação ressalta que esse é um dos mais relevantes projetos industriais em curso no estado, estruturado com elevado padrão técnico, rigor ambiental e absoluto compromisso com as comunidades envolvidas. O processo de licenciamento foi conduzido com ampla participação social, por meio de audiências públicas, disponibilização integral dos estudos ambientais e abertura de canais formais para contribuições da sociedade.", diz trecho da última manifestação da Fiergs.

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou suspender o licenciamento ambiental até consulta específica a comunidade indígena. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) aguarda o posicionamento da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que pediu 30 dias para avaliar. CMPC diz já ter feito o estudo pedido inicialmente e Fepam fez audiência pública.

Saiba mais:

Funai e MPF não estão dando entrevistas sobre o assunto.

Sindicados que aderiram ao abaixo-assinado:

Sindicato da Indústria de Adubos no Estado do Rio Grande do Sul (Siargs) Sindicato das Indústrias da Alimentação de Bebidas do Estado do Rio Grande do Sul (Siab-RS) Sindicato da Indústria do Arroz de Pelotas (Sindapel) Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha no Estado do Rio Grande do Sul (Sinborsul) Sindicato das Indústrias de Artefatos e Curtimento de Couros e Peles de Novo Hamburgo (Sindartcouro) Sindicato das Indústrias de Calçados de Estância Velha (Sicev) Sindicato da Indústria de Calçados de Novo Hamburgo (Sic-NH) Sindicato da Indústria de Calçados do Estado do Rio Grande do Sul (Sicergs) Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados no Estado do Rio Grande do Sul (Sicadergs) Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel, Papelão, Embalagens e Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça do Rio Grande do Sul (Sinpasul) Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul (Sinduscon Caxias) Sindicato da Indústria da Construção e Mobiliário de Pelotas e Região (Sinduscon Pelotas) Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário do Noroeste do Rio Grande do Sul (Sinduscom Noroeste RS) Sindicato das Indústrias da Construção e Mobiliário de São Leopoldo (Sinduscom Vales) Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral no Estado do Rio Grande do Sul (Sicepot-RS) Sindicato das Indústrias de Curtimento de Couros e Peles de Portão (Siccpp) Sindicato da Indústria de Doces e Conservas Alimentícias de Pelotas, Morro Redondo e Capão do Leão (Sindocopel) Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (Sinditabaco) Sindicato das Indústrias Gráficas da Região Nordeste do Rio Grande do Sul (Singraf) Sindicato da Indústria Gráfica no Rio Grande do Sul (Sindigraf-RS) Sindicato da Indústria de Joalheria, Mineração, Lapidação, Beneficiamento e Transformação de Pedras Preciosas do Estado do Rio Grande do Sul (Sindipedras/RS) Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos Industriais e Agrícolas de Novo Hamburgo e Região (Sinmaqsinos) Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás) Sindicato das Indústrias Metal-Mecânicas e Eletro-Eletrônicas de Canoas e Nova Santa Rita (Simecan) Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul (Simecs) Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Pelotas (Simep) Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul (Sinmetal) Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Santa Maria (Simmmae) Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico de São Leopoldo (Sindimetal) Sindicato das Indústrias do Mobiliário, Construção e Olarias de Cachoeira do Sul (Simco) Sindicato das Indústrias de Panificação, Confeitarias, Massas Alimentícias e Biscoitos de Pelotas (Sindippel) Sindicato da Indústria da Pesca, de Produtos Derivados da Pesca e Armadores de Pesca, do Estado do Rio Grande do Sul (Sindipesca) Sindicato das Empresas do Complexo Industrial da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul (Antigo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado do Rio Grande do Sul) (Sindicis) (antigo Sindifar) Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios no Estado do Rio Grande do Sul (Sindirepa-RS) Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul (Sivergs) Sindicato das Indústrias do Vestuário de Santa Cruz do Sul (Sindivest) Sindicato das Indústrias do Vestuário, do Calçado e de Artefatos de Couro de São Leopoldo (Sindivest) Sindicato das Indústrias do Vestuário da Zona Sul (Sindvest-Sul) Sindicato das Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana do Estado do Rio Grande do Sul (Sindividros-RS) Sindicato Intermunicipal das Indústrias Madeireiras, Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Esquadrias, Marcenarias, Móveis, Madeiras Compensadas E Laminadas, Aglomerados e Chapas de Fibras de Madeira do Estado do Rio Grande do Sul (Sindimadeira-RS) Sindicato das Indústrias Têxteis do Estado do Rio Grande do Sul (Sitergs) Sindicato da Indústria de Calçados, Vestuário e Componentes para Calçados de Igrejinha (Sindigrejinha) Sindicato das Indústrias da Construção, Mobiliário, Marcenarias, Olaria e Cerâmicas para Construção, Artefatos e Produtos de Cimento e Concreto Pré-Misturado do Vale do Taquari (Sinduscom-VT) Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Novo Hamburgo (Sinduscon NH) Sindicato das Indústrias do Vestuário do Alto Uruguai (Sindivest AU)

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)