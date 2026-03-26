Com 3 mil empregos, centro logístico da Shopee no RS será o dobro da operação da Amazon

Projeto da Shopee ficará nos galpões construídos por Barzel Properties e ELD Land & Development. Barzel Properties / ELD Land & Development / Divulgação

O grande centro logístico que a Shopee instalará no Rio Grande do Sul será mais do que o dobro do da Amazon. Ambos ficam em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. O empreendimento foi noticiado pela coluna nesta semana e agitou a audiência.

Serão 100 mil metros quadrados no total para a Shopee, gigante asiática do comércio eletrônico. Um terço está pronto para iniciar a operação e o restante será entregue até abril de 2027. Já o centro de distribuição da norte-americana Amazon tem 41 mil metros quadrados.

O projeto da Shopee ficará nos galpões construídos por Barzel Properties e ELD Land & Development. A informação atual é de que serão gerados mais de 3 mil empregos na operação.

Nova Santa Rita tem se destacado nos últimos anos ao atrair grandes e médios projetos logísticos.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)