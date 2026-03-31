Calçadista fecha fábricas no RS e transfere produção para o Ceará

Fundada em 1998, a calçadista Sugar Shoes está fechando sua fábrica em Picada Café, na serra gaúcha. Será mantida no município apenas a sede administrativa. Serão demitidos 70 funcionários, que já receberam aviso prévio, diz o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados e Vestuário de Picada Café, João Ricardo Schaab.
Segundo o sindicalista, a empresa já havia começado a transferir as operações para o Ceará no ano passado quando fechou a fábrica de sandálias da marca Neorubber em Capela de Santana. Na ocasião, também foram dispensados 90 funcionários da unidade que está sendo encerrada agora.
— É um impacto muito grande, ainda mais para uma cidade pequena como a nossa — lamenta. — Chegaram a empregar 500 funcionários aqui, mas agora ficarão cerca de 110 — estima o sindicalista.
Em nota, a Sugar Shoes diz ser um "processo de otimização de sua estrutura produtiva, com foco em eficiência operacional e sustentabilidade das operações no longo prazo".
No Ceará, o grupo emprega 1,6 mil pessoas e tem operações em duas cidades. Uma nova fábrica está sendo instalada em Pedra Branca, no Sertão, anunciada na metade de 2025 pelo governador Elmano de Freitas com a promessa de 100 novos empregos. A empresa possui marcas próprias e também produz calçados para Aramis, Coca-Cola, Colcci e Hurley.
*Sob supervisão da jornalista Giane Guerra
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)