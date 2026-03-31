Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Apenas a sede fica
Notícia

Calçadista fecha fábricas no RS e transfere produção para o Ceará

A empresa tem marcas próprias, mas também produz calçados para Aramis, Coca-Cola, Colcci e Hurley

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Diogo Duarte*

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