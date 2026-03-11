Calçadista de 56 anos fecha fábrica no RS: "O dia mais difícil da minha vida"

Calçados Tabita passou por um incêndio em maio de 2025 e agora encerra as atividades. Google Street View / Reprodução

Fundada em 1970 por quatro irmãos em Igrejinha, no Vale do Paranhana, a Calçados Tabita encerrou as atividades. Em comunicado, a empresa informou que enfrentava dificuldades desde a pandemia, mas a crise se agravou com um incêndio da fábrica em maio do ano passado e, mais recentemente, com o tarifaço dos Estados Unidos sobre as exportações. A produção estava em mil pares de calçados femininos por dia e metade era vendida ao Exterior.

"Seguramente o dia mais difícil da minha vida, tenho aqui colaboradores que chegaram antes de mim, pelos quais tenho profundo respeito e admiração. Justamente por esse respeito é que precisamos descontinuar a operação e garantir que estes colaboradores e amigos tenham os seus direitos garantidos", desabafou o administrador Marcos Adriano Ermel ao informar os funcionários sobre a decisão de fechamento.

São cerca de 200 trabalhadores. Segundo o presidente do Sindicato dos Sapateiros de Igrejinha, Dirceu Leodoro Alves, os salários estão em dia, mas há parcelas a depositar do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Tabita garante que todo o ativo da empresa hoje será usado para pagar as verbas rescisórias e demais credores.

— Empresa nos disse que o seguro do incêndio não foi pago até agora — conta o sindicalista.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)