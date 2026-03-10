Banrisul e governo do RS renegociam folha salarial dos servidores

O Banrisul está renegociando com o governo do Estado a folha de pagamento dos servidores estaduais. A negociação foi informada à coluna por fontes do mercado financeiro e confirmada pelo banco em uma breve nota.
Os detalhes das tratativas, porém, não são informados. No ano passado, estimava-se que a venda da folha salarial injetaria mais de R$ 1 bilhão no caixa do Estado em 2026.
O acordo em vigor desde 2016 tem validade de 10 anos, ou seja, está para vencer. À época, ele foi negociado em R$ 1,2 bilhão.
*Sob supervisão da jornalista Giane Guerra
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)