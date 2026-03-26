Bairro planejado de R$ 48 milhões terá três condomínios na zona norte de Porto Alegre

Um bairro planejado será construído no Parque Santa Fé, zona norte de Porto Alegre, com investimento de R$ 48 milhões. O Las Casas é um projeto da Suelo Urbanismo e terá três condomínios fechados, com espaços abertos à comunidade.

O terreno tem 94 mil metros quadrados. A ideia é bater R$ 85 milhões em vendas.

O primeiro condomínio foi chamado de Vértice e tem lotes de 130 a 150 metros quadrados, custando a partir de R$ 300 mil. Os compradores receberão quatro sugestões de projetos de casas.

A área comum terá salão de festa, academia, brinquedoteca, pracinha de criança e minimercado. Aliás, os lotes também poderão ter uso comercial. Haverá uma praça chamada Edu Las Casas, aberta ao público com pracinhas, área para piquenique, quadras esportivas e academia ao ar livre.

A construção deve gerar 90 empregos. Também estão no projeto Suelo Desenvolvimento Urbano, Daniel Dillenburg e 2Day Gestão de Lançamentos.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)