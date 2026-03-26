Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Construção
Notícia

Bairro planejado de R$ 48 milhões terá três condomínios na zona norte de Porto Alegre

O primeiro deles terá lotes de até 150 metros quadrados, custando a partir de R$ 300 mil

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