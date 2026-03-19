Azeite de oliva gaúcho tenta entrar na Ásia pelo Japão

Empresa participou da feira Food Ex com um estande individual. Estância das Oliveiras / Divulgação

Marca de azeite mais premiada do Rio Grande do Sul, a Estância das Oliveiras tenta entrar no mercado asiático via Japão. Para isso, participou de uma feira chamada Food Ex com um estande individual. Uma empresa de Singapura foi contratada para ser a representante da marca gaúcha.

— A ideia inicial era Japão e Singapura, mas já fomos demandados por compradores na Coreia do Sul e vamos ampliar o escopo — conta o sócio Rafael Goelzer.

Em paralelo ao plano de exportação, o azeite de oliva também entrará em 30 novos pontos de venda no Brasil.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)