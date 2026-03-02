As taxas de juro abusivas no consignado CLT

Em um país sem educação financeira, o programa do consignado CLT, do governo federal, abriu espaço para trabalhadores fazerem dívidas impagáveis devido ao juro abusivo cobrado por algumas financeiras. Saiba mais no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH. Confira:
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)