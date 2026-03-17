As 38 empresas do RS que vão expor na maior feira industrial da Europa

Fechou com 38 empresas do Rio Grande do Sul o grupo que irá expor seus produtos e serviços no estande da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) na Hannover Messe, na Alemanha, maior feira industrial da Europa. O evento programado para abril será especial em 2026 porque, após anos de negociação, o Brasil será o país parceiro. No ano passado, a missão brasileira era recebida com tapete vermelho pelos alemães, descontentes com o tarifaço dos Estados Unidos. A colunista estava nela e viajará novamente neste ano com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Agora, tem ainda o avanço do acordo Mercosul-União Europeia após duas décadas de costuras.
As empresas gaúchas:
- 3035 Tech Sistemas
- Allexo Tecnologia
- Altus Sistemas de Automação
- Antares Acoplamentos
- Aprix Industry Solutions Tecnologia da Informação
- Basinox
- Be8
- Cange Soluções Tecnológicas
- Codi Sistemas de Gestão da Produção
- EasyPro Tecnologia em Softwares
- Ecoo Soma Soluções em Energias Renováveis
- Ecossis Soluções Ambientais
- Efact Software
- Embrasul
- Energia das Coisas Soluções Inteligentes
- Farina
- Get.Digital Serviços em Tecnologia da Informação
- HVB Energy
- Hyxxon Energia
- Incocil
- Indusmart Indústria e Comércio
- Isso Digital
- KAV Indústria e Comércio
- Konecty Indústria e Comércio
- Metak Indústria de Peças
- Novus Produtos Eletrônicos
- Parque Tecnológico de São Leopoldo (Tecnosinos)
- Payback Industrial
- Pesebem Indústria de Pesagem
- Pix Force
- Rezler Indústria de Chavetas e Usinados
- Serralog Empilhadeiras
- TEG - Technological Electric Group
- Tide Sat
- Trindtech - Talent Development and Technology
- Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)
- Universidade Federal do Rio Grande (Furg)
- Viona Consultoria em Administração
Leia o que já foi publicado sobre a feira em Hannover.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Ranking de supermercados, crédito para complexo de biodiesel e fábrica de calçados fechada
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)