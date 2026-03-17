As 38 empresas do RS que vão expor na maior feira industrial da Europa

Fechou com 38 empresas do Rio Grande do Sul o grupo que irá expor seus produtos e serviços no estande da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) na Hannover Messe, na Alemanha, maior feira industrial da Europa. O evento programado para abril será especial em 2026 porque, após anos de negociação, o Brasil será o país parceiro. No ano passado, a missão brasileira era recebida com tapete vermelho pelos alemães, descontentes com o tarifaço dos Estados Unidos. A colunista estava nela e viajará novamente neste ano com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Agora, tem ainda o avanço do acordo Mercosul-União Europeia após duas décadas de costuras.