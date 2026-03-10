As 10 maiores redes de supermercados do RS (e quanto vendem)

Está saindo do forno Ranking Agas, levantamento anual da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) que lista as redes que mais venderam no ano anterior. No total, o setor teve receita de R$ 75,6 bilhões em 2025, alta de 4,12% sobre o ano anterior. Veja quem "ganhou", com respectivos faturamentos: