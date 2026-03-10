Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

As 10 maiores redes de supermercados do RS (e quanto vendem)

Ranking aponta o faturamento e o número de lojas das empresas

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS