As 10 maiores redes de supermercados do RS (e quanto vendem)

Está saindo do forno Ranking Agas, levantamento anual da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) que lista as redes que mais venderam no ano anterior. No total, o setor teve receita de R$ 75,6 bilhões em 2025, alta de 4,12% sobre o ano anterior. Veja quem "ganhou", com respectivos faturamentos:
- Companhia Zaffari: R$ 8,83 bilhões - 45 lojas - Porto Alegre
- Comercial Zaffari: R$ 6,84 bilhões - 53 lojas - Passo Fundo
- Unidasul: R$ 3,115 bilhões - 45 lojas - Esteio
- Andreazza: R$ 2 bilhões - 48 lojas - Caxias do Sul
- Grupo Imec: R$ 1,799 bilhão - 32 lojas - Lajeado
- Asun: R$ 1,57 bilhão - 40 lojas - Gravataí
- Master: R$ 1,492 bilhão - 19 lojas - Erechim
- Peruzzo: R$ 1,353 bilhão - 28 lojas - Bagé
- Libraga: R$ 1,32 bilhão - 49 lojas - Santa Maria
- Guanabara: R$ 1,07 bilhão - 12 lojas - Rio Grande
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: licenciamento de fábrica de R$ 27 bi, novos voos e data center atrasado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)