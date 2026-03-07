Após ser comprada por empresário, rede Tumelero ganha mais duas lojas

Ao todo, ficam 18 lojas no Rio Grande do Sul sob o comando o Grupo GG10. Grupo GG10 / Divulgação

As duas lojas da G-Haus, em Caxias do Sul e Esteio, passarão a ser Tumelero a partir da semana que vem. A transformação das unidades foi antecipada à coluna pelo empresário Germano Grings, que recentemente comprou a rede de materiais de construção da francesa Saint Gobain prometendo: "Não vou fechar loja, vou abrir e sou teimoso".

Com isso, passarão a ser 18 operações no Rio Grande do Sul sob o comando do Grupo GG10. As lojas não serão fechadas durante as reformas. Além disso, Grings planeja fortalecer a venda online com site novo e, por isso, melhorar a logística para entregas rápidas. Relembre a entrevista: Novo dono da Tumelero avisa: "Serei o rei da logística em Porto Alegre"

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: raio-x dos shoppings gaúchos, empréstimos aos pequenos negócios e voo encerrado

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