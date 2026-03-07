Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Materiais de construção
Análise

Após ser comprada por empresário, rede Tumelero ganha mais duas lojas

São unidades que já existem e passarão a operar com a nova marca

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