Após reclamações de escassez, Petrobras fará leilão de diesel no RS

Máquinas agrícolas vão abastecer nos postos de combustíveis porque não há diesel para levar à lavoura. Sulpetro / Divulgação

Após a mobilização do campo para mostrar que a falta de diesel está ameaçando a colheita da safra de verão, a Petrobras marcou um leilão de venda do combustível. Será nesta quarta-feira (11), às 14h, em Canoas, onde fica a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap).

O volume disponível será de 20 quilômetros cúbicos. A retirada poderá ser feita a partir de 16 de março, mas espera-se já um efeito imediato no mercado, que está tenso com a escassez de diesel. As distribuidoras, que estão retendo estoques, poderão usá-los com a perspectiva de receber mais.

O problema começou ainda na semana passada, após o ataque ao Irã e a piora no conflito do Oriente Médio, com o fechamento do Estreito de Ormuz e o ataque a bases de produção de petróleo.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)