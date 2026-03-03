Após nova disparada no Exterior, será difícil segurar o preço do diesel no Brasil

Diferença muito grande no preço do diesel pode provocar desajuste no mercado. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Disparou o preço do diesel no mercado internacional com a escalada do conflito no Oriente Médio, grande fornecedor mundial do combustível. A diferença em relação às refinarias da Petrobras aqui no Brasil atingiu 32%. Neste patamar, o economista da Quantitas Asset João Fernandes acha que a estatal será pressionada a fazer um reajuste já nos próximos dias.

Ainda que a Petrobras evite aumentar em momentos de volatilidade, uma diferença muito grande pode provocar desajuste no mercado. Importadores deixarão de comprar de fora e as refinarias brasileiras não produzem o suficiente do combustível, usado no transporte de cargas e, portanto, com impacto inflacionário em cascata.

Outro ponto é que, se a Petrobras não reajustar, investidores desconfiarão de ingerência política e os preços das ações na bolsa caem.

O preço do petróleo está subindo (superou US$ 80 o barril, alta de US$ 20 em dois dias) porque o ataque no Irã fechou o Estreito de Ormuz, por onde passa 20% da produção mundial. Há pressão sobre a gasolina também, mas o "gap" do Brasil com o Exterior está menor, de 18%.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: as taxas abusivas no consignado CLT

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)