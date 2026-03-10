Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Combustíveis
Notícia

Após escassez de diesel, postos enfrentam corte no fornecimento de gasolina

Origem do problema está na disparada de preços após o ataque ao Irã e a intensificação do conflito no Oriente Médio

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