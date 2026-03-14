Após encerrar três lojas, rede fecha quatro postos de combustíveis em Porto Alegre

Foram fechados quatro postos de combustíveis do Grupo Farroupilha, na zona sul de Porto Alegre. Segundo o presidente da empresa, Eduardo Costa, há uma negociação em andamento para vendê-los e eles serão reabertos até a próxima quarta-feira (18).
— A rede está fazendo um trabalho de reestruturação e diversificação — disse, sem abrir quem assumirá ou o que será feito nos locais, nem o motivo da redução da operação.
Todos os postos fechados ficam na zona sul da Capital.
- Avenida Teresópolis, 2965
- Avenida Juca Batista, 1060
- Avenida Coronel Marcos, 1140
- Avenida Edgar Pires de Castro, 615
Recentemente, o Grupo Farroupilha também fechou três unidades da Alegrow, sua marca de lojas de conveniência. Em entrevista à coluna em setembro do ano passado, Costa havia dito que pretendia "rentabilizar seus pontos de venda" e "sair da dependência do combustível". Na época, estava com 32 postos e 40 lojas de conveniência.
Atualização: O CEO Eduardo Costa procurou a coluna após a publicação para informar que antecipou a reabertura dos postos para esta terça-feira (17), e que, diferentemente do dito antes, as operações seguirão sob gerência da rede. O empresário detalhará a situação e o plano de reestruturação ainda nesta semana ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.
*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: licenciamento de fábrica de R$ 27 bi, novos voos e data center atrasado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)