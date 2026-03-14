Após encerrar três lojas, rede fecha quatro postos de combustíveis em Porto Alegre

Posto Ipiranga da Avenida Edgar Pires de Castro, uma da unidades fechadas pelo Grupo Farroupilha. Google Street View / Reprodução

Foram fechados quatro postos de combustíveis do Grupo Farroupilha, na zona sul de Porto Alegre. Segundo o presidente da empresa, Eduardo Costa, há uma negociação em andamento para vendê-los e eles serão reabertos até a próxima quarta-feira (18).

— A rede está fazendo um trabalho de reestruturação e diversificação — disse, sem abrir quem assumirá ou o que será feito nos locais, nem o motivo da redução da operação.

Todos os postos fechados ficam na zona sul da Capital.

Avenida Teresópolis, 2965

Avenida Juca Batista, 1060

Avenida Coronel Marcos, 1140

Avenida Edgar Pires de Castro, 615

Recentemente, o Grupo Farroupilha também fechou três unidades da Alegrow, sua marca de lojas de conveniência. Em entrevista à coluna em setembro do ano passado, Costa havia dito que pretendia "rentabilizar seus pontos de venda" e "sair da dependência do combustível". Na época, estava com 32 postos e 40 lojas de conveniência.

Atualização: O CEO Eduardo Costa procurou a coluna após a publicação para informar que antecipou a reabertura dos postos para esta terça-feira (17), e que, diferentemente do dito antes, as operações seguirão sob gerência da rede. O empresário detalhará a situação e o plano de reestruturação ainda nesta semana ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)